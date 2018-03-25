وضع حجر الأساس لمحطة جديدة بميناء دمياط بتكلفة 1.3 مليار جنيه

محمود محسن



قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمهندس طارق الملا وزير البترول وبحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط واللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط اليوم الأحد، بوضع حجر الأساس لمشروع محطة متعددة الأغراض بالميناء (صب سائل / صب جاف / بضائع عامة)، وافتتاح توسعة وتطوير مركز عمليات الميناء بالإضافة الى رفع العلم على قاطرتين بحريتين بالميناء.







وقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعظيم الاستفادة من النقل البحري في زيادة الاقتصاد القومي

وأشار إلى أن وزارة النقل لديها استراتيجية واضحة للتطوير والتحديث المستمر للموانئ المصرية لمواكبة احدث النظم في الموانئ البحرية العالمية.







وأضاف عرفات أن التكلفة الاستثمارية لمشروع المحطة المتتعددة الاغراض تبلغ 1.3 مليار جنيه

ومن المقرر الانتهاء منها خلال 18 شهر من بدء الأعمال الإنشائية لها، لافتا الى ان المشروع عبارة عن إنشاء رصيف بحري بطول 630 م وعمق 17 م وساحة خلفية بمساحة 75 ألف م مربع، ومن المتوقع أن يحقق زيادة فى حجم التداول تبلغ 4 مليون طن سنوياً، وتحقيق إيرادات حوالى 160 مليون جنيه سنوياً، وفق الوزير

وأشار عرفات إلى أن المشروع سيساهم في ‌تقليل فترة انتظار السفن بالمخطاف الخارجي و‌زيادة معدلات تداول بضائع الصب خاصة الحبوب والغلال وزيادة حمولات السفن المتوقع استقبالها على الأرصفة من 14 متر حتى 17 متر.







كما قام الدكتور هشام عرفات بإفتتاح توسعة وتطوير مركز العمليات بالميناء بأحدث الأجهزة والمنظومات ليصبح مركز عمليات مشترك يضم جميع الجهات الأمنية المعنية لمواجهة الأزمات والتفاعل مع الحدث وبتكلفة تبلغ 12 مليون جنيه مليون جنيه مصرى

ويتضمن التطوير إنشاء غرفة مراقبة مساحتها 250 متر مربع للمراقبين بالإضافة إلى غرفة خادم رئيسى Server Room ووحدات تخزينية مؤمنه بأنظمة إطفاء ألى وتركيب شاشة عرض حائطية Video Wall لعرض جميع الكاميرات وشاشات عرض منفصلة لزوم المراقبة اللحظية طوال الـ24 ساعة وكذلك تجهيز غرفة العمليات بجميع منظومات العمليات لتحقيق السيطرة والمتابعة الفورية للعمليات لدعم إتخاذ القرار.







ثم توجه عرفات ووزير البترول لرفع العلم المصري على القاطرة مختار والقاطرة ابراهيم التي يبلغ قدرة الشد لكل منهما 25 طن وذلك في إطار خطة زيادة امكانيات خدمات الميناء وإحلال وتطوير وتحديث الوحدات البحرية بهدف تحسين مستوى الخدمة ورفع معدلات الأداء لمواجهة الزيادة المحققة والمتوقعة لحركة السفن، حيث اشار عرفات انه تم استلام القاطرتين مزودتين بأحدث أنظمة مكافحة الحريق وأنظمة ملاحة متطورة ومجهزة بأحدث أنظمة الدفع (رفاصات فويث شنايدر “voith schnidre”).







وفي السياق ذاته قام وزيرا النقل والبترول بوضع حجر الاساس لإنشاء مصنع لمشتقات الميثانول بميناء دمياط بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 50 مليون دولار وكذلك وضع حجر الأساس لانشاء رصيف خاص بمشروع تصدير اليوريا والأمونيا التابع لشركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 65 مليون دولار بما يسمح بتردد وتداول عدد سفن متخصصة يزيد عن المائة سفينة سنويا.









