وضع حجر الأساس لـ«هايبر وان» بمدينة بدر بتكلفة 500 مليون جنيه

وضع المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، حجر أساس الفرع الرابع لسلسلة “هايبر وان” الذي يقام على مساحة 35 ألف متر مربع بطريق السويس بمدينة بدر أمام العاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات مبدئية تبلغ 500 مليون جنيه.

وشارك في وضع حجر الأساس كل من المهندس محمد الهواري رئيس مجلس إدارة مجموعة هايبر وان والمهندس علوي حسن نائب رئيس جهاز مدينة بدر للمشروعات والمهندس حمودة عطية نائب رئيس الجهاز للمشروعات وشريف عرفان الملحق التجاري المصري بالعاصمة البلجيكية بروكسل وكريم الهواري وأحمد البستاني عضوا مجلس إدارة “هايبر وان”.

وأكد الهواري، على هامش وضع حجر الأساس ، أن افتتاح الفرع الجديد الذي يعد الرابع لسلسلة هايبر وان بعد فروع الشيخ زايد والعاشر من رمضان ومدينة سفنكس، يأتي في إطار الخطط التوسعية لـ”هايبر وان” التي تستهدف إقامة فروعًا جديدة ومنها فرعًا جديدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وأخرى بمحافظات الصعيد.

وقال الهواري، إن المساحة البيعية بالفرع الجديد المستهدف افتتاحه بعد عام تبلغ 12 ألف متر مربع، مع مساحة تخزينية تبلغ 13 ألف متر مربع، وساحة انتظار تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع.

وأشار إلى أن الفرع الجديد يوفر ما يزيد عن 1500 فرصة عمل مباشرة بخلاف ألفي فرصة عمل غير مباشرة، كاشفاً أن الفرع الجديد سيقام على مسطح بنائي واحد فضلاً عن تدشين مول ملحق يتضمن الأماكن الترفيهية والمطاعم والفوود كورت والبنوك سيتم افتتاحها ضمن المرحلة الأولى للفرع الجديد.

وقال الهواري، إن الفرع الجديد بمدينة بدر تم تصميمه بخبرة إيطالية وتحت إشراف أكبر مكتب إيطالي يمتلك خبرات كبيرة في تصميم المولات والإضاءة والأرضيات، مؤكدًا أن المعدات والأجهزة داخل هايبر وان تعمل بتكنولوجيا ألمانية وإيطالية.

وأوضح ، أن فكرة هايبر وان، تعتمد فى الأساس على بناء كيانات كبيرة خارج الحيز العمراني بحدود 20 كيلو متر لتوفير مساحات انتظار كافية، بهدف تقليل الزحام المروري داخل المدن ، هذا بجانب تقديم خدمة ومتعة التسوق لجميع المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنظفات والتجميل والحلويات والمخبوزات الطازجة واللحوم إنتاج مزارعنا والخضراوات والفواكه.