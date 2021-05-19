اقتصاد وأسواق

وضع حجر الأساس لـ«هايبر وان» بمدينة بدر بتكلفة 500 مليون جنيه

الفرع الجديد يوفر ما يزيد عن 1500 فرصة عمل مباشرة
محمد مجدي 2:53 م, الأربعاء, 19 مايو 21 2:53 م, الأربعاء, 19 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وضع المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، حجر أساس الفرع الرابع لسلسلة “هايبر وان” الذي يقام على مساحة 35 ألف متر مربع بطريق السويس بمدينة بدر أمام العاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات مبدئية تبلغ 500 مليون جنيه.

وشارك في وضع حجر الأساس كل من المهندس محمد الهواري رئيس مجلس إدارة مجموعة هايبر وان والمهندس علوي حسن نائب رئيس جهاز مدينة بدر للمشروعات والمهندس حمودة عطية نائب رئيس الجهاز للمشروعات وشريف عرفان الملحق التجاري المصري بالعاصمة البلجيكية بروكسل وكريم الهواري وأحمد البستاني عضوا مجلس إدارة “هايبر وان”.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر 13-5-2021

وأكد الهواري، على هامش وضع حجر الأساس ، أن افتتاح الفرع الجديد الذي يعد الرابع لسلسلة هايبر وان بعد فروع الشيخ زايد والعاشر من رمضان ومدينة سفنكس، يأتي في إطار الخطط التوسعية لـ”هايبر وان” التي تستهدف إقامة فروعًا جديدة ومنها فرعًا جديدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وأخرى بمحافظات الصعيد.

وقال الهواري، إن المساحة البيعية بالفرع الجديد المستهدف افتتاحه بعد عام تبلغ 12 ألف متر مربع، مع مساحة تخزينية تبلغ 13 ألف متر مربع، وساحة انتظار تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع.

وأشار إلى أن الفرع الجديد يوفر ما يزيد عن 1500 فرصة عمل مباشرة بخلاف ألفي فرصة عمل غير مباشرة، كاشفاً أن الفرع الجديد سيقام على مسطح بنائي واحد فضلاً عن تدشين مول ملحق يتضمن الأماكن الترفيهية والمطاعم والفوود كورت والبنوك سيتم افتتاحها ضمن المرحلة الأولى للفرع الجديد.

اقرأ أيضا  الزراعة تستهدف التوسع فى أشجار الزيتون المخصص لإنتاج الزيوت

وقال الهواري، إن الفرع الجديد بمدينة بدر تم تصميمه بخبرة إيطالية وتحت إشراف أكبر مكتب إيطالي يمتلك خبرات كبيرة في تصميم المولات والإضاءة والأرضيات، مؤكدًا أن المعدات والأجهزة داخل هايبر وان تعمل بتكنولوجيا ألمانية وإيطالية.

وأوضح ، أن فكرة هايبر وان، تعتمد فى الأساس على بناء كيانات كبيرة خارج الحيز العمراني بحدود 20 كيلو متر لتوفير مساحات انتظار كافية، بهدف تقليل الزحام المروري داخل المدن ، هذا بجانب تقديم خدمة ومتعة التسوق لجميع المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنظفات والتجميل والحلويات والمخبوزات الطازجة واللحوم إنتاج مزارعنا والخضراوات والفواكه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

تراجع فائض منطقة اليورو التجاري مع دول العالم إلى 13 مليار يورو في مارس

أحمد فراج 1:21 م, الأربعاء, 19 مايو 21

مجلس الوزراء: وصول المادة الخام لتصنيع لقاح «سينوفاك» الصيني قريبا

صفية حمدي 1:18 م, الأربعاء, 19 مايو 21

«المالية»: وحدة دعم المصدرين بالجمارك تتلقى الشكاوى إلكترونيا

منى عبدالباري 12:49 م, الأربعاء, 19 مايو 21

سعر الذهب يصعد عالميا مع تراجع الدولار وسط ترقب لسياسات الاحتياطي الفيدرالي

أحمد فراج 12:30 م, الأربعاء, 19 مايو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-5-2021 وتراجع عيار 21

عمر سالم 11:49 ص, الأربعاء, 19 مايو 21

تراجع الطماطم والعنب .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 19مايو 2021

الصاوي أحمد 10:08 ص, الأربعاء, 19 مايو 21