وضع حجر أساس منطقة الحرفيين بقنا بتكلفة استثمارية ٤٥ مليون جنيه

وضع وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، يرافقه محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، مساء اليوم الإثنين، حجر الأساس لمنطقة الحرفيين والصناعات الصغيرة بتكلفة استثمارية تبلغ ٤٥ مليون جنيه، والمقامة على مساحة ٤٢ فدانا بالطريق الصحراوي بمركز نقادة.وطالب وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف



وضع وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، يرافقه محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، مساء اليوم الإثنين، حجر الأساس لمنطقة الحرفيين والصناعات الصغيرة بتكلفة استثمارية تبلغ ٤٥ مليون جنيه، والمقامة على مساحة ٤٢ فدانا بالطريق الصحراوي بمركز نقادة.

وطالب وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف – بضرورة وضع دراسة جيدة لتسويق المنتجات وتصديرها ووضع تصور يضم آليات واضحة للإدارة الفنية والمالية والقانونية للمنطقة حتى يتم الاستفادة منها وتحقيق عائد حقيقي يمكن استخدامه في إنشاء مشروعات جديدة أخرى، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)

من جانبه قال المحافظ إن المنطقة ستضم ٤٠٠ ورشة للحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومعرضا دائما للمنتجات، ومتحفا للفخار وفندقا ومصنعا للمنتجات الحريرية ومسرح لمعروضات الفنون التراثية، موضحا أن المنطقة تتمتع بقربها من الطريق الصحراوي الغربي وميناء الأقصر الجوي وتعتبر منطقة جذب للاستثمار.

وتفقد الوزير والمحافظ على هامش زيارتهما للمنطقة المزمع إقامتها، معرضا لبعض الحرف اليدوية، مشيدين بتلك المنتجات والتي يمكن أن تحقق إقبالا كبيرا في حالة وضع سياسات تسويقية صحيحة