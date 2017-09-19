الإسكندرية -معتز محمود ومدحت إسماعيل:
قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بوضع حجر إنشاء جراج متعدد الطوابق في ميناء الإسكندرية، بتكلفة 280 مليون جنيه، بعدد 4 طوابق، بسعة 1800 سيارة.
وتنفذ المشروع الشركة العامة لإنشاء الطرق والكباري، إحدى شركات القابضة للطرق والكيارى، وتبلغ مساحة المشروع الإجمالية 15 ألف متر مربع.
وضع حجر أساس جراج متعدد الطوابق في ميناء الإسكندرية
الإسكندرية -معتز محمود ومدحت إسماعيل: قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بوضع حجر إنشاء جراج متعدد الطوابق في ميناء الإسكندرية، بتكلفة 280 مليون جنيه، بعدد 4 طوابق، بسعة 1800 سيارة. وتنفذ المشروع الشركة العامة لإنشاء الطرق والكباري، إحدى شركات القابضة…