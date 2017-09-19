وضع حجر أساس جراج متعدد الطوابق في ميناء الإسكندرية

الإسكندرية -معتز محمود ومدحت إسماعيل: قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بوضع حجر إنشاء جراج متعدد الطوابق في ميناء الإسكندرية، بتكلفة 280 مليون جنيه، بعدد 4 طوابق، بسعة 1800 سيارة. وتنفذ المشروع الشركة العامة لإنشاء الطرق والكباري، إحدى شركات القابضة…





الإسكندرية -معتز محمود ومدحت إسماعيل:





قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بوضع حجر إنشاء جراج متعدد الطوابق في ميناء الإسكندرية، بتكلفة 280 مليون جنيه، بعدد 4 طوابق، بسعة 1800 سيارة.





وتنفذ المشروع الشركة العامة لإنشاء الطرق والكباري، إحدى شركات القابضة للطرق والكيارى، وتبلغ مساحة المشروع الإجمالية 15 ألف متر مربع.