نقل وملاحة

وضع حجر أساس جراج متعدد الطوابق في ميناء الإسكندرية

الإسكندرية -معتز محمود ومدحت إسماعيل: قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بوضع حجر إنشاء جراج متعدد الطوابق في ميناء الإسكندرية، بتكلفة 280 مليون جنيه، بعدد 4 طوابق، بسعة 1800 سيارة. وتنفذ المشروع الشركة العامة لإنشاء الطرق والكباري، إحدى شركات القابضة…

19 سبتمبر، 2017 19 سبتمبر، 2017

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الإسكندرية -معتز محمود ومدحت إسماعيل:


قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بوضع حجر إنشاء جراج متعدد الطوابق في ميناء الإسكندرية، بتكلفة 280 مليون جنيه، بعدد 4 طوابق، بسعة 1800 سيارة.


وتنفذ المشروع الشركة العامة لإنشاء الطرق والكباري، إحدى شركات القابضة للطرق والكيارى، وتبلغ مساحة المشروع الإجمالية 15 ألف متر مربع.

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