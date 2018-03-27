وضع حجر أساس الفرع الرئيسى لنادى البريد بالعبور‎

سمية كمالفى إطار الطفرة الهائلة التى تشهدها الهيئة القومية للبريد وخطط التطوير والميكنة الشاملة فى كل القطاعات وحرصاً من الإدارة على تنمية الجانب الثقافى والاجتماعى لدى جميع العاملين، قام عصام الصغير رئيس مجلس إدارة هيئة البريد بوضع حجر الأساس لإنشاء الفرع الرئيسي لنادى البريد بالعبور وذلك ب

سمية كمال

فى إطار الطفرة الهائلة التى تشهدها الهيئة القومية للبريد وخطط التطوير والميكنة الشاملة فى كل القطاعات وحرصاً من الإدارة على تنمية الجانب الثقافى والاجتماعى لدى جميع العاملين، قام عصام الصغير رئيس مجلس إدارة هيئة البريد بوضع حجر الأساس لإنشاء الفرع الرئيسي لنادى البريد بالعبور وذلك بحضور أحمد عبد الحليم نائب رئيس مجلس الإدارة، وسيد يوسف رئيس النقابة العامة للبريد وجميع قيادات الهيئة.

وقال عصام الصغير إن الفرع الرئيسى لنادى البريد سيكون إضافة قوية للمنظومة الرياضية فى مصر وسيقام على مساحة ٥.٨٨ فدان، مشيراً الى أنه جار الانتهاء من أعمال التصميمات والتراخيص اللازمة، موضحاً أنه سوف يتم البدء فى أعمال الإنشاء خلال ٦ أشهر.

وأضاف رئيس البريد أن الاهتمام بالجانب الرياضي والاجتماعي للعاملين يأتي ضمن أولويات مجلس الإدارة وذلك لإعطاء الفرصة للعاملين وأسرهم لمزاولة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية لتعميق الروابط الإنسانية بينهم.