وضع حجر أساس أول منطقة حرفية بمطروح

معتز محمودقام اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح ترافقه الدكتورة نيفين الجامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات ومحمود محرز رئيس فروع الجهاز بوضع حجر الاساس لأول منطقة حرفية بالكيلو 9 بمدينة مرسى المحافظة والتى تقام على مساحة 112 ألف م2 .وأكد المحافظ أنه تم إعداد المخطط العام والرسومات المعماري

معتز محمود

قام اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح ترافقه الدكتورة نيفين الجامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات ومحمود محرز رئيس فروع الجهاز بوضع حجر الاساس لأول منطقة حرفية بالكيلو 9 بمدينة مرسى المحافظة والتى تقام على مساحة 112 ألف م2 .

وأكد المحافظ أنه تم إعداد المخطط العام والرسومات المعمارية لعدد 304 ورشة و 33 محلا وجارى توصيل البنية التحتية للمنطقة لبدء العمل الفورى بها.

وأوضح أن أنشاء المنطقة الحرفية بالمحافظة يعد إنجازا غير مسبوق لكونها أول منطقة حرفية مخططة معتمدة بخلاف المناطق الحرفية الأخرى بالمحافظات .

وأشار محافظ مطروح إلى أن إنشاء هذه المنطقة الحرفية سيعمل على القضاء على العشوائيات والتلوث والضوضاء بالإضافة إلى إظهار المحافظة بالمظهر الحضارى خاصة مع الإمكانيات التى تتمتع بها المحافظة والتى جعلها من افضل المناطق السياحية فى العالم .

وبدورها أشادت الدكتورة نيفين الجامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، بالتخطيط العلمى للمنطقة ولكونها أول منطقة حرفية معتمدة.