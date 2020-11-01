وضع تجارة التجزئة فى مصر يدعو للتفاؤل.. وتداعيات كورونا أضافت مزيدًا من المرونة

قال هيثم الحجار، المدير العام لكايرو فستيفال سيتى مول، إنه بالرغم من التحديات الكبيرة التى يواجهها تجار التجزئة الفترة الحالية فإن هناك أسبابًا للتفاؤل بمستقبل القطاع فى المنطقة على المدى الطويل.

وأكد الحجار، فى حوار عبر البريد الإلكترونى، أن الوضع فى مصر يدعو للتفاؤل مقارنه بباقى أنحاء العالم، حيث إن شركات البيع بالتجزئة فى مصر تركز حاليًا على تحسين اقتصادات الحجم وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتنويع الإيرادات من خلال قنوات التجارة الإلكترونية.

وأكد أن هذا التوجه حفز شركته لتحقيق مزيد من المرونة والاعتماد على الابتكار شجعها على دراسة تغيرات السوق عن كثب لنتمكن من تطوير حلول جديدة بشكل دورى.

وفى سياق متصل، أشار إلى أن «كايرو فستيفال سيتى مول» تعمل دائمًا على تطوير محفظة المول بضم مزيد من المحلات والعلامات التجارية؛ حيث سيتم ضم علامات “شرف دى جى Sharaf DG، ومتلان Matalan، وكنفاندى Kanafandi، وأسيكس Asics ونيستانسى Nistantisi Resturant.

وتابع أن خطة “كايرو فستيفال سيتى مول” المستقبلية تسعى للمساهمة فى تحقيق انتعاش فى مجال سياحة التسوق، كونها من المجالات السياحية التى تشهد طفرة متصاعدة على مستوى العالم، من خلال التعاون مع القطاع السياحى وشركاته ومشغلى الطيران لتنسيق برامج جاذبة للسائحين.

وتابع أن “كايرو فستيفال سيتى مول” تولى أهمية قصوى للتواجد والمشاركة فى منصات التجزئة العالمية وكبرى المؤتمرات مثل RECON وMAPIC.

خطة توسعات بقيمة استثمارية تصل إلى مليارى جنيه

هيثم الحجار، المدير العام لكايرو فستيفال سيتى مول

وقال أن مجموعته “الفطيم” قامت بالإعلان عن خطة توسعات جديدة لـ”كايرو فستيفال سيتى مول”، تحت اسم “فستيفال أفينو” بقيمة استثمارية تصل إلى مليارى جنيه.

ويقام المشروع على مساحة 42 ألف متر مربع، إضافة إلى المساحات التأجيرية للمول، التى تصل إلى 22 ألف متر.

وتتضمن هذه التوسعات 80 متجرًا جديدًا للمول من كبرى العلامات التجارية العالمية، إضافة إلى 15 منفذًا جديدا للأطعمة والمشروبات، وكذلك إتاحة مساحات كبيرة للألعاب والأنشطة الترفيهية لجميع الفئات العمرية من رواد كايرو فستيفال سيتى مول.

وذكر الحجار أن من أهم مميزات التوسعات الجديدة هى الممرات الواسعة والمساحات المريحة، التى ستتيح للجميع فرصة استكشاف المول بالكامل، إضافة إلى سقف زجاجى فريد من نوعه على مساحة تبلغ 5300 متر مربع.

وسيضم المول مجموعة من العلامات التجارية للأزياء والمجوهرات لأول مرة فى مصر ومنها Burberry، وSalvatore Ferragamo، وMoschino ZZegna، وTod’s، وOMEGA، وLe Collezione، وRed Valentino، وVersace Couture، وKarl Lagerfield، وCole Haan، وFurla، وRoberto Cavalli Sport، وFila، وNike.

من ناحية أخرى، أشار الحجار إلى أن مواقف المستهلكين وسلوكياتهم وعاداتهم الشرائية تغيرت بعد الأحداث التى شهدها عام 2020، حيث أصبح استخدام الحلول التكنولوجية وطرق الدفع الإلكترونى أولوية قصوى.

وذكر أن كايرو فستيفال سيتى قام بتعزيز استخدام هذه الحلول فى التسوق داخل المول، بتقديم خدمات مبتكرة ومريحة للعملاء مثل خدمة التسوق عبر ChatBot الأولى من نوعها فى مصر، التى تمكن العملاء من شراء احتياجاتهم إلكترونيًا عبر فيسبوك واستلامها لاحقًا من منطقة طلبات السيارات فى المول.

وتابع الحجار أن لأحداث العام الحالى تأثيرًا كبيرًا على سلوك العملاء فيما يتعلق بالمعاملات المالية، وأصبح العملاء حاليًا يبحثون عن طرق الدفع الإلكترونية والتسهيلات النقدية لمواكبة تغيرات الأسعار عالميا.

واستجابة لاحتياجات السوق الجديدة قال الحجار إن المول عقد شراكة مع شركة بريميوم كارد الرائدة فى مجال الخدمات المالية، وأخرى مماثلة مع شركة valU، لتقديم خدمات الدفع بالتقسيط بدون فوائد.

وأكد أن كايرو فستيفال سيتى مول يعد أول مول فى مصر يطلق هذه الخدمة سعيًا لتقديم أفضل الخدمات للعملاء التى يصل عددهم نحو 35 مليون زائر سنويًا.

شراكات جديدة للتسوق دون حمل «حقائب».. والشراء عبر فيس بوك

وتابع أنه من الملحوظ تنامى توقعات العملاء بخصوص تجربة التسوق فى المراكز التجارية وما يصاحبها من وسائل ترفيه ورفاهية؛ لذلك تضمنت الشراكة الأخيرة بين المول وMylerz إمكانية التسوق فى المول دون معاناة حمل حقائب المشتريات، وتتضمن الشراكة خدمة توصيل المشتريات لأى مكان يحدده العميل.

واشار إلى أن المول قام بتطبيق أقصى الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا التى تتضمن سلامة كل من الموظفين والزوار، مثل تعيين فريق فى كل ركن من المول لمساعدة جميع الزوار وضمان سلامتهم، وتطهير وتعقيم جميع مناطق التسوق بانتظام، ووضع تعليمات السلامة التى يجب على كل فرد الالتزام بها فى أماكن واضحة للجميع، إضافة إلى وضع ملصقات على الأرض لضمان التزام المسافات الآمنة.