وضع اللمسات النهائية من ألمانيا للشريحة الثانية من دعم الموازنة نهاية 2018

المال ــ خاص قال بوركهارد هنتز، مدير مكتب القاهرة لبنك التنمية الألمانى «KfW»، إن هناك مناقشات تجرى حالياً بين الحكومتين الألمانية والمصرية لتوفير 225 مليون دولار تمثل الشريحة الثانية من المبلغ الذى أعلنت بلاده عن توفيره بقيمة 450 مليون لدعم الموازنة العامة للدولة والتى ترتبط مع قرض صند

المال ــ خاص

قال بوركهارد هنتز، مدير مكتب القاهرة لبنك التنمية الألمانى «KfW»، إن هناك مناقشات تجرى حالياً بين الحكومتين الألمانية والمصرية لتوفير 225 مليون دولار تمثل الشريحة الثانية من المبلغ الذى أعلنت بلاده عن توفيره بقيمة 450 مليون لدعم الموازنة العامة للدولة والتى ترتبط مع قرض صندوق النقد الدولى البالغة قيمته 12 مليار دولار، مضيفاً أن انتهاءها وصرفها سيكون فى وقت متأخر من هذا العام 2018.

يذكر أنه قد تم صرف الشريحة الأولى البالغة 225 مليون يورو فى بداية العام الحالى.

وذكر هنتز أن حكومة بلاده أعلنت فى وقت سابق توفير نحو 50 مليون يورو لصالح مشروعات التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، مضيفاً أنه تم تنفيذ دراسة الجدوى الخاصة بهذا المشروع المقرر أن يتضمن إعادة تأهيل مدارس التعليم الفنى وتجهيزها وتوفير المعدات والتدريب الذى يواكب متطلبات سوق العمل من خلال مشاركة القطاع الخاص وذلك مجاراة لخطط الحكومة لإصلاح قطاع التعليم.

جدير بالذكر أنه وفق بيان صحفى صادر عن السفارة الألمانية لدى القاهرة فى 7 يونيو الحالى، تبادل سفير ألمانيا بالقاهرة يوليوس جيورج لوى، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، المذكرات الدبلوماسية الخاصة باتفاقية تضع أساس جديد لعمل مكاتب مؤسسات التعاون التنموى فى مصر وهما الهيئة الألمانية للتعاون الدولى «GIZ» والبنك الألمانى للتنمية «KFW» اللتان تنفذان مشاريع يصل حجمها إلى أكثر من 1.6 مليار يورو بالسوق المحلية فى صورة منح وقروض.