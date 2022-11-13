وضع اللمسات النهائية لمشروع نفق وكوبرى 45 بالإسكندرية (صور)

تنتهي مجموعة الغرابلي للمقاولات خلال أيام من مشروع نفق وكوبري 45 بمنطقة المنتزة وميامي، والذي من المتوقع أن يحدث سيولة مرورية بمنطقة كورنيش الإسكندرية من ناحية شرق المدنية.

وحسب مصادر مطلعة، فمن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع خلال العام الجاري، بعد البدء في اللمسات النهائية للمشروع حسب الصور الذيب رصدتها ” المال” للمشروع .

ويقع المشروع فى مشروع نفق وكوبرى 45 بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، على كورنيش المحافظة الذى يستهدف تحقيق السيولة المرورية لمواطنى شرق المدنية، ويمتد المشروع في 3 شواطئ هامة تضم جزأ من البوريفاج «سيدى بشر الشرقى»، وجزيرة الدهب «سيدى بشر الغربى»، ومحمود سعيد «منطقة أفلاطون».

وتعاني منطقة العصافرة وخالد بن الوليد من تكدس مروري سنويا، سواء في فصل الصيف حيث زيادة عدد المصطافين بالمدينة، وفصل الشتاء حيث موسم الدراسة .

وأدرج جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع لوزارة الإسكان بالمشروع لتخفيف التكدس المروري بالمنطقة، ليسمح بسيولة مرورية على الكورنيش والاتصال الأسهل للطريق السريع والطريق الساحلي.

وكان قد صرح اللواء مختار حسين مختار، رئيس مجلس إدارة جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، بأن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية درست المشروع بمعاونة الجهات المختصة، لافتا إلى أن الجامعة حددت عدة اتجاهات للنفق والكوبرى دون المًساس بالشواطئ المُطل عليها مُطلقا.

ووفقاً لـ «مختار» تبدأ اتجاهات مشروع كوبرى ونفق «محمد أنور السادات» والمعروف بـ «كوبرى ونفق 45» بالنفق الكائن بشارع محمد أنور السادات، بعرض 19 مترا، ليحوى ثلاث حارات للدخول ومثلها للخروج، بطول 150 مترا «مفتوح من الأعلى».

كما يستمر امتداد النفق «المغلق» أسفل طرق الجيش «كورنيش الإسكندرية» بعرض ثلاث حارات دخول ومثلها للخروج، بطول 60 مترا وبارتفاع ستة أمتار وعرض 24 مترا، ليضم نفقا يمين وآخر يسار مُخصص للمشاه، وذلك بعرض 2 متر وربع وارتفاع ثلاثة أمتار.

ولفت «مختار» إلى انتهاء النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار بعدد 2 كوبري يتم انفصالهما بطول 200 متر تقريبا لكوبرى الخروج من النفق وبطول 120 مترا تقريبا لكوبرى الدخول، مشيرا إلى أنه يوجد ممشى (كوبري) على طريق الكورنيش مواز للبحر والكوبرى بطول 250 مترا تقريبا وعرض 6 أمتار وارتفاع من 6 إلى 8 أمتار عن سطح البحر.

وأضاف أنه يوجد مدخلان لنفق المشاة الواحد، أولهم المدخل القبلى والكائن على رصيف العمارات المجاورة، بالإضافة إلى المدخل الثانى والكائن أعلى النفق مباشرة والمُطل على شارع محمد أنور السادات، ليتقابلان فى الجهة المطلة على البحر مباشرة، باتجاهين أولها «الصعود للترجل على رصيف الكورنيش البحرى»، والثانى «النزول إلى الشاطئ» بأطوال 140 مترا لكل أنفاق المشاة بجميع الاتجاهات.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع كوبرى ونفق 45 يستهدف توسعة الطريق إلى 10 حارات بعدما كان 6 فقط، وصولاً لعرض 35 مترًا، بالإضافة إلى توسعة الجزيرة الوسطى لـ 2 متر، فضلاً عن خلق أرصفة مُشاة تصل عرضها إلى 2 متر بطول 600 متر تقريبا.

ووفقا لتصريحات محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ستتم عمليات توسعة بمجرد الانتهاء من مشروع كوبرى ونفق 45 أبرزها زيادة عدد حارات طريق الجيش «كورنيش الإسكندرية» بتلك المنطقة من 6 حارات إلى 10 على غرار الكوبرى بدءا من منطقة المنتزة وحتى فندق المحروسة بطول 4.4 كيلومتر، بخلاف المنطقة التى يتم توسعتها فعليا ضمن أعمال الكوبرى والنفق بطول 600 متر بمنطقة العصافرة.