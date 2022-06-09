وضع آليات بروتوكول تعاون بين شركة الصرف الصحي بالاسكندرية ونادي روتاري لتمويل الوصلات المنزلية

اجتمع اليوم اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية مع دكتورة شيرين الديدي من روتاري الإسكندرية لوضع آليات بروتوكول تعاون مع روتاري الاسكندرية لتنفيذ مشروع تمويل أعمال وصلات منزلية.

وأشار نافع إلى أهمية تعاون منظمات المجتمع المدني مع شركة صرف صحي الإسكندرية للتيسير على المواطنين وسرعة تقديم الخدمة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن عام ٢٠٢٢ هو عام المجتمع المدني وأن دوره في خدمة المجتمع بالشراكة مع الأجهزة التنفيذية والحكومة المصرية يحقق نجاحا أسرع وأكثر شمولية.

وأوضح نافع أن المشروع يهدف إلى توصيل خدمة الصرف الصحي ومساعدة الأسر الفقيرة، وحل المشاكل التي يعاني منها المواطنون بالمناطق المستهدفة.