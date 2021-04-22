وضعوها بمخازن سرية.. سقوط عصابة من 10 أشخاص لترويج المخدرات على 4 محافظات

كشف قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية عن عصابة مكونة من 10 أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامي في تجارة وترويج المخدرات على عملائهم في محافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية وأسيوط، بعد تخزينها في مخازن سرية.

عصابة ترويج المخدرات

جاء ذلك بعدما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) نشاط عصابة تخصصت في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم في 4 محافظات، وتخزين المواد المخدرة بمخازن سرية بمساكنهم وملحقاتها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة قطاع الأمن المركزي ومديريات أمن القليوبية والشرقية والإسماعيلية وأسيوط.

ضبط 10 عناصر إجرامية

أمكن رصدهم وضبطهم وهم 10 عناصر إجرامية يوجد لسبعة منهم معلومات جنائية.

وأمكن ضبط كمية من الأقراص المخدرة المتنوعة، 21 طربة لمخدر الحشيش، كمية من مخدر الكوكايين، كمية لمخدر الهيدرو “المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثيًا”، كمية من مخدر الأفيون، 8 خزن سلاح ناري 2 طبنجة صوت، عدد من طلقات الصوت، 8 سيارات منهم سيارتين بدون لوحات، مبلغ مالي “عملات محلية وأجنبية”، 25 هاتف محمول.

مضبوطات بقيمة 7 ملايين جنيه

وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بما أكدته التحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بقيمة 7 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.