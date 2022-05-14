«وضعه بحقيبة وألقاه بصحراء أكتوبر».. صاحب مصنع وراء قتل حارس يعمل لديه

ارتكب صاحب مصنع بالاشتراك مع عامل لديه جريمة قتل حارس يعمل لديه في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك بعد خلافات نشب بينهم دفعت المتهمين لإنهاء حياته، وإلقاء الجثمان في منطقة صحراوية.

وتوصلت الأجهزة الأمنية لملابسات الحادث بعد تلقي مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية ، بلاغًا من ربة منزل عن غياب زوجها حارس خاص في أحد المصانع بالمنطقة منذ 6 من الشهر الجاري.

وتشكل فريق بحث جنائي، بمشاركة وقطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن أن وراء غياب المذكور، شريك بالمصنع محل عمل المتغيب، وعامل بذات المصنع -مقيمان بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم.

وكشفت التحريات أنه بتاريخ واقعة الغياب ذهب المتغيب للمصنع محل عمله مستقلاً دراجته النارية، وعقب وصوله حدثت مشادة كلامية بينه والمتهم الأول تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب فأودى بحياته، وذلك بسبب خلافات بينهما.

وأشارت التحريات إلى أنه عقب تأكد المتهمين من وفاة المجني عليه وضعوه داخل حقيبة سيارة ملك المتهم الأول، وإلقائه بمنطقة صحراوية بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وعقب عودتهما أخفوا الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه خلف المصنع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والسيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدا عن جثة المجني عليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.