وصول 996 معتمرًا إلى ميناء سفاجا

نادية صابرصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد -اليوم الثلاثاء- لاستقبال السفينة "محبة"، وعلى متنها 996 معتمرًا، قادمة من ميناء ينبع السعودى، و3 أخرى وهى: الرياض، عمان، مسرة، وعلى متنهم 1325 راكبًا و10 شاحنات بضائع و39 شاحنة عفش ركاب، و52 سيارة، وتغادر ال

نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد -اليوم الثلاثاء- لاستقبال السفينة “محبة”، وعلى متنها 996 معتمرًا، قادمة من ميناء ينبع السعودى، و3 أخرى وهى: الرياض، عمان، مسرة، وعلى متنهم 1325 راكبًا و10 شاحنات بضائع و39 شاحنة عفش ركاب، و52 سيارة، وتغادر السفينة عمان وعلى متنها 64 راكبًا و30 شاحنة و7 سيارات.

ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 835 راكبًا، منهم 224 معتمرًا وتداول 129 شاحنة، ويستعد -اليوم- لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج، وعلى متنهما 390 راكبًا، منهم 86 معتمرًا و15 برادًا و15 تريلا وسيارتين، وتغادر السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهما 33 راكبًا و15 برادًا و18 تريلا.