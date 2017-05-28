وصول 8 سفن حاويات وبضائع عامة لميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و9 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة…

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و9 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17،بالإضافة إلى14 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 113378 طنا، ورصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 146833 طنا. وفي السياق نفسه غادر الميناء قطاران بحمولة ( 2564 ) طن قمح، فضلا عن (101) سيارة بحمولة (4930) طن قمح. يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 5696 طن يوريا و 1466 طن فوسفات و 6000 طن ملح و 3900 طن رمل.