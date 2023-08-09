وصول 8 رحلات شارتر إيطالية إلى مطروح واستمرار التدفق السياحي

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار التدفق السياحي من عدد من الدول الأجنبية عبر طيران شارتر بمطاري مرسى مطروح والعلمين، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد حالة من الرواج والنشاط السياحي سواء من السياحة الداخلية أو الخارجية .

وخاصة مع استمرار توافد رحلات طائرات الشارتر أسبوعيا والتي بلغت (149) طائرة شارتر حتى الآن منها ( 115) رحلة طيران شارتر بمطار مرسى مطروح الدولي وعدد (34) رحلة شارتر بمطار العلمين بيانها كالتالي:

75 رحلة قادمة من دولة إيطاليا وعدد 16 رحلة من دولة سلوفاكيا وعدد 17 رحلة من دولة التشيك وعدد 7 رحلات من دولة صريبا بمطار مرسى مطروح وعدد 12 رحلة شارتر قادمة من دولة كازاجستان و22 رحلة قادمة من دولة التشيك بمطار العلمين وذلك منذ بداية موسم رحلات الشارتر 2023 في مايو الماضي.

وأضاف أن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل أمس الثلاثاء 8 رحلات طيران شارتر قادمة من دولة إيطاليا.

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة انه تم استقبال رحلات الطيران السياحية القادمة و الترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية، من خلال إدارة السياحة والمصايف.