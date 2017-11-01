وصول 785 سائحا لموانئ سفاجا والغردقة اليوم

نادية صابرصرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا استقبل صباح اليوم السفينة السياحية AZAMARA وعلى متنها 605 سائحين من جنسيات مختلفة و 407 من أفراد الطاقم، وهى بطول 167.5 متر وعرض 25.5 متر وغاطس 5.9 متر وجنسيتها مالطا قادمة من ميناء اليونان.كما استقبل ميناء الغرد



نادية صابر

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا استقبل صباح اليوم السفينة السياحية AZAMARA وعلى متنها 605 سائحين من جنسيات مختلفة و 407 من أفراد الطاقم، وهى بطول 167.5 متر وعرض 25.5 متر وغاطس 5.9 متر وجنسيتها مالطا قادمة من ميناء اليونان.

كما استقبل ميناء الغردقة السفينة السياحية Star legend وعلى متنها 180 سائحًا من جنسيات مختلفة و159 من أفراد الطاقم، وهى بطول 115 مترًا وعرض 19 مترًا وغاطس 6.6 متر قادمة من اليونان، وذلك لزيارة المناطق الأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان.

وأضاف يوسف أنه تم إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة أثناء دخولها للميناء واستقبال السياح بصالات الوصول الجديدة لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشدد اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديرى الموانئ بضرورة التنسيق مع كل أعضاء المجتمع المينائى لسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم كل التسهيلات وإعطاء أولوية خاصة لتراكى السفن السياحية بالميناء.

وإلزام التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم، يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين، وذلك لجذب العديد من السفن السياحية وإظهار الموانئ المصرية بما يليق بها من مكانة والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.