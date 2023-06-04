وصول 760 سيارة بحمولة 1520 طن لميناء بورتوفيق اليوم

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر استعداد ميناء بورتوفيق لإستقبال السفينة النوي اكسبريس، وعلي متنها 760 سيارة بوزن 1520 طن قادمة من جدة .

وأوضح بيان هيئة موانيءالبحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفتها بلغت 10 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 612 شاحنة و 793 سيارة،مسجلة وصول وسفر 2300 راكب بموانيها .

كما شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 309 شاحنة و 773 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 303 شاحنة و 20 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن مثل بوسيدون اكسبريس، امل والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، الحرية1 والقاهرة .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2300 طن بضائع و 205 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى ايلة وسينا .