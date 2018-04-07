وصول 73 شاحنة بضائع ميناء سفاجا

نادية صابريستقبل ميناء سفاجا -اليوم السبت- السفينتين "مسرة" و"بوسيدون إكسبريس"، وعلى متنهما 386 راكبًا و73 شاحنة بضائع، و10 شاحنات عفش ركاب، و8 سيارات.وصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا شهد استقبال السفينتين عمان والحرية 2، وعلى متنهما 175 راكبًا و63 شاحنة

نادية صابر

يستقبل ميناء سفاجا -اليوم السبت- السفينتين “مسرة” و”بوسيدون إكسبريس”، وعلى متنهما 386 راكبًا و73 شاحنة بضائع، و10 شاحنات عفش ركاب، و8 سيارات.

وصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا شهد استقبال السفينتين عمان والحرية 2، وعلى متنهما 175 راكبًا و63 شاحنة بضائع و5 شاحنة عفش ركاب و25 سيارة.

وغادرت 3 سفن، وهى: مسرة، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 281 راكبًا و112 شاحنة بضائع و8 سيارات.

وشهد ميناء الغردقة استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 395 راكبًا و13 شاحنة عفش ركاب، و34 سيارة، وبالأمس مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 117 راكبًا و10 سيارة.

وأوضح يوسف أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 1007 ركاب، منهم 83 معتمرًا وتداول 50 شاحنة، ويستعد لاستقبال السفينة سينا، وعلى متنها 428 راكبًا، منهم 83 معتمرًا و2 باص عمرة و10 برادات و1 تريلا و3 سيارات.