وصول 698 سائحًا من جنسيات مختلفة لميناء سفاجا

نادية صابراستقبل ميناء سفاجا، اليوم الخميس، السفينة السياحية "Seven seas voyager" على متنها 698 سائحًا من جنسيات مختلفة، و448 طاقمًا، بطول 206.5 متر وعرض 28.8 متر وغاطس 7.1 متر، وجنسيتها بهامس، قادمة من ميناء صلالة بعمان، وذلك لزيارة مناطق الأقصر وأسوان.وتابع اللواء هشام أبو سنه، رئيس هيئة موانئ

نادية صابر

استقبل ميناء سفاجا، اليوم الخميس، السفينة السياحية “Seven seas voyager” على متنها 698 سائحًا من جنسيات مختلفة، و448 طاقمًا، بطول 206.5 متر وعرض 28.8 متر وغاطس 7.1 متر، وجنسيتها بهامس، قادمة من ميناء صلالة بعمان، وذلك لزيارة مناطق الأقصر وأسوان.

وتابع اللواء هشام أبو سنه، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وصول السفن السياحية، وشدد على ضرورة التنسيق مع كافة أعضاء المجتمع المينائى لتقديم كافة التسهيلات، منها إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة، واستقبال السياح بصالات الوصول الجديدة لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك مع زيادة السفن السياحية لميناء سفاجا بعدما أصبح محطة ترانزيت على الخط الملاحى العقبة / صلالة بعد انتهاء أعمال التطوير، وزيادة مساحته وإقامة صالات جديدة للوصول والسفر مما ساهم فى جذب الخط الملاحى.

وأكد أبو سنه على إعطاء أولوية خاصة لتراكى السفن السياحية بالميناء، وإلزام التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم، يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين، لجذب العديد من السفن السياحية وإظهار الموانئ المصرية بما يليق بها من مكانة والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.