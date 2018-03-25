وصول 6500 طن بوتاجاز.. و4 آلاف ردة لموانئ السويس

نادية صابرصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء بورتوفيق يستعد لاستقبال السفينة جازهونر -اليوم الأحد- على متنها 6500 طن بوتاجاز، قادمتان من ميناء ينبع، والسفينة منة وعلى متنها 4 آلاف طن ردة قادمة من اليمن.ويستعد ميناء سفاجا لمغادرة 3 سفن، وهى: عمان، الحرية 2، بوسيدو

نادية صابر







صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء بورتوفيق يستعد لاستقبال السفينة جازهونر -اليوم الأحد- على متنها 6500 طن بوتاجاز، قادمتان من ميناء ينبع، والسفينة منة وعلى متنها 4 آلاف طن ردة قادمة من اليمن.







ويستعد ميناء سفاجا لمغادرة 3 سفن، وهى: عمان، الحرية 2، بوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 296 راكبًا و179 شاحنة بضائع، و11 سيارة.







وفى نفس السياق، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 865 راكبًا، منهم 223 معتمرًا و6 باص عمرة، وتداول 102 شاحنة،







ويستقبل الميناء اليوم، السفينة سينا وعلى متنها 174 راكبًا و16 برادًا و9 تريلات وسيارة وباص جيت، وتغادر السفينة سينا وعلى متنها 180 معتمرًا و4 باصات عمرة.

