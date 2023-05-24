وصول 650 سيارة بحمولة 1300 طن لميناء بورتوفيق

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن استعداد ميناء بورتوفيق اليوم الأربعاء، استقبال السفينة النوي إكسبريس وعلي متنها 650 سيارة بحمولة 1300 طن قادمة من جدة.

وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 822 شاحنة و763سيارة ووصول وسفر 2430 راكبا بموانيها.

وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 413شاحنة و737 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 409 شاحنات و26 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينتان بوسيدون إكسبريس والحرية 2 فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهم بوسيدون إكسبريس، الحرية2 والقاهرة وغادر السفينتان القاهرة وأمل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3350 طن بضائع و305 شاحنات، حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا وإيلة وبريدج.