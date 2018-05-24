وصول 63 ألف طن قمح لميناء سفاجا

نادية صابرصرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة منة و على متنها 4 آلاف طن ردة قادمة من اليمن.على جانب اخر يستقبل ميناء سفاجا السفينة DIAS وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى حيث تقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من اجراءات نحو ف

نادية صابر

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة منة و على متنها 4 آلاف طن ردة قادمة من اليمن.

على جانب اخر يستقبل ميناء سفاجا السفينة DIAS وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى حيث تقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من صلاحيتها قبل السماح بتفريغها.

كما يستقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن اخرى وهى مسرة ، بوسيدون اكسبريس ، نما اكسبريس وعلى متنهم 691 راكب و 148 شاحنة بضائع و 12 شاحنة عفش ركاب و 23 سيارة بينما تغادر السفينة BBC LIMA وعلى متنها 7 آلاف طن كوارتز متجهة الى النرويج و ثلاث سفن اخرى وهى عمان ، الرياض ، الحرية و على متنهم 112 راكب و 86 شاحنة و 8 سيارة.



فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين عمان و الحرية وعلى متنهم 641 راكب و41 شاحنة و41 سيارة وغادرت العبارة محبة وعلى متنها 790 معتمر متجهة الى ميناء ينبع و ثلاث سفن اخرى وهى مسرة ، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 165 راكب و110 شاحنة و7 سيارة.

على جانب أخر، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1087 راكب منهم 304 معتمر، وتداول 122 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 262 راكب و10 براد و7 تريلا و12 سيارة.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن وهى سينا، ايلة، بريدج و على متنهم 453 راكب منهم 87 معتمر و2 باص عمرة و18 براد و 2 تريلا و10 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهي سينا، ايلة، بريدج وعلى متنهم 372 راكب منهم 217 معتمر و5 باص عمرة و 57 براد و28 تريلا و2 باص جيت.