وصول 626 سائحا من جنسيات مختلفة لميناء سفاجا

نادية صابرصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا استقبل صباح اليوم السفينة السياحية AZAMARA GOURNEY وعلى متنها 626 سائحا من جنسيات مختلفة، و400 من أفراد الطاقم، وهى بطول 167 مترا وعرض 25 مترا وغاطس 6 أمتار، وجنسيتها مالطا، قادمة من ميناء صلالة بعمان وذلك لزيارة



نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا استقبل صباح اليوم السفينة السياحية AZAMARA GOURNEY وعلى متنها 626 سائحا من جنسيات مختلفة، و400 من أفراد الطاقم، وهى بطول 167 مترا وعرض 25 مترا وغاطس 6 أمتار، وجنسيتها مالطا، قادمة من ميناء صلالة بعمان وذلك لزيارة المناطق الأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان.

وأضاف أنه تم إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة أثناء دخولها للميناء واستقبال السياح بصالات الوصول الجديدة لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة وتبادل الهدايا التذكارية مع قبطان السفينة.

وشدد اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديرى الموانئ بضرورة التنسيق مع كل أعضاء المجتمع المينائى لسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم كل التسهيلات وإعطاء أولوية خاصة لتراكى السفن السياحية بالميناء، وإلزام التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين وذلك لجذب العديد من السفن السياحية وإظهار الموانئ المصرية بما يليق بها من مكانة والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.