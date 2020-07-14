وصول 56 رحلة طيران إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة منذ استئناف حركة السياحة لمصر

استقبلت ، اليوم الثلاثاء ، مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء ، ومدينة الغردقة بالبحر الأحمر 3 رحلات طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا علي متنها 587 سائحا.

يأتي ذلك استمرارا لتوافد الرحلات السياحية الخارجية الي مصر منذ استئناف حركة السياحة اعتبارا من الأول من يوليو الجاري.

وأضاف بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل رحلة طيران قادمة من العاصمة الأوكرانية كييف علي متنها 193 سائحا.

كما استقبل مطار الغردقة الدولي رحلتين طيران، إحداهما قادمة من كييف علي متنها 205 سائحين، والأخرى قادمة من العاصمة البيلاروسية منسك علي متنها 189 سائحا.

وكانت قد استقبلت أمس مدينتي شرم الشيخ والغردقة 6 رحلات طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا علي متنها 987 سائحا.

تجدر الإشارة الي أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر في الأول من شهر يوليو الجاري؛ استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة 56 رحلة طيران قادمة من مدن كييف وزاببوريزهيا ولافيف وخاركيف بدولة أوكرانيا، ومن مدينة منسك بدولة بيلاروسيا، ومن مدينة زيورخ بسويسرا، ومن مدينة بودابست بالمجر، حيث بلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين ما يقرب من 10000 سائح.