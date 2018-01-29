وصول 500 طن أسماك إلى منافذ شركة المصرية

المال ــ خاص:طرحت الشركة المصرية لتسويق الأسماك، ما يقرب من 500 طن من الأسماك المتنوعة فى منافذ الشركة، التى تعد إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، من جملة كميات المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الزراعة، البالغ 2300 طن. يشار إلى أن ال

المال ــ خاص:

طرحت الشركة المصرية لتسويق الأسماك، ما يقرب من 500 طن من الأسماك المتنوعة فى منافذ الشركة، التى تعد إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، من جملة كميات المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الزراعة، البالغ 2300 طن. يشار إلى أن الزراعة، والتموين، وقعا بروتوكول تعاون إبريل الماضى، لطرح أسماك البلطى، والبورى، والمبروك، وتوريد 1500 طن فى المرحلة الأولى.

قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«المال»: «البروتوكول مع وزارة الزراعة يقتضى توفير كميات ضخمة تصل إلى أكثر من ألفى طن من الأسماك المتنوعة».

أكد رمضان، أن استمرار طرح الأسماك بأسعار مخفضة تصل إلى %25، عن السوق المحلية فى المنافذ التابعة للشركة المصرية لتسويق الأسماك، باعتبارها إحدى آليات الحكومة لتوفير السلع الغذائية فى السوق المحلية بأسعار منخفضة.

قال مدحت الأعصر، رئيس الشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة لوزارة التموين، لـ«المال»، إنه طرحت أصناف الماكريل من دولة فيتنام، بسعر 24 جنيهًا، والمكرونة 24 جنيهًا، والفيليه 32 جنيهًا، والسى فود 32 جنيهًا، والبلطى المجمد الأسوانى 20 جنيهًا، والطازج 21 جنيهًا، والباسا الفيليه الأحمر 32 جنيهًا، ودواجن أوكرانية، وبرازيلية بسعر 29 جنيها.

لفت الأعصر، إلى أنها طرحت 250 طن من الأسماك المجمدة والطازجة، و40 طنًا لحوم مجمدة برازيلية، موضحاً أن الحصول على تلك الأسماك من عدة جهات أخرى هى، أسوان، وسوق العبور، وأسواق محلية بأسعار مخفضة، ومزارع هيئة قناة السويس.

يشار إلى أن الشركة المصرية لتسويق الأسماك، لديها 26 فرعاً، وهى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.