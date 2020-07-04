اقتصاد وأسواق

وصول 5 رحلات طيران تقل 745 عاملا مصريا من العالقين بالكويت.. اليوم

بعد انتشار فيروس كورونا
دعاء حسني 3:32 م, السبت, 4 يوليو 20 3:32 م, السبت, 4 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

 تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم السبت، من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة  لنحو 25 رحلة طيران تحمل على متنها 4210 ركاب إلى مطارات 7 دول :  مصر ، والإمارات ، والهند، وباكستان ، ولبنان ، ونيبال، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 5  رحلات تقل   745 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ  5 سوف تصل إلى مطارى القاهرة ، وسوهاج ،  مشيرا إلى أن التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 5 رحلات  مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم السبت الموافق 4 يوليو ، وفقا للجدول المعلن فى هذا الخصوص ، على متنها جميعا 745 عاملا.

 وقال : إن الرحلة الأولى سوف تقوم من الكويت الساعة 13:45 على رحلة مصر للطيران رقم 2011  وعلى متنها  165 عاملا وتصل مطار القاهرة ، والثانية طيران النيل  رحلة رقم   6888 وتغادر الكويت 14.00 وتقل 145 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة.

أما الرحلة الثالثة رقم  1733 علي طيران الجزيرة قيام من الكويت 17.05  وتحمل 145 عاملا ، وصول مطار  القاهرة  ، والرحلة الرابعة على العربية مصر رقم  722 قيام من الكويت 18.45 على متنها 145 عاملا تصل لمطار القاهرة.

 والرحلة الخامسة على الجزيرة  رحلة 1713 قيام من الكويت 20.05 وتصل مطار سوهاج،  وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها  في الخارج.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء حسني

ملف الكاتب دعاء حسني

اقرأ أيضاً

القوى العاملة: صرف 317 مليون جنيه لـ 275 ألف عامل بـ«السياحة» و«النسيج» وقطاعات أخرى

دعاء حسني 2:53 م, السبت, 4 يوليو 20

القوي العاملة والعمل الدولية تنظمان جلسة توعوية للمنشآت للوقاية والتعايش مع «كورونا»

دعاء حسني 7:15 ص, الخميس, 2 يوليو 20

القوى العاملة: تسجيل القادمين للبنان علي المنصة الإلكترونية لمتابعة صحتهم

دعاء حسني 11:58 م, الأربعاء, 1 يوليو 20

القوى العاملة تستثنى المرأة الحامل والمعيلة من الحضور فى مقر الوزارة

دعاء حسني 5:00 م, الأثنين, 29 يونيو 20

«القوى العاملة : وصول 6 رحلات طيران من الكويت تقل 1045 عاملًا مصريًا من العالقين اليوم

دعاء حسني 4:41 م, الأثنين, 29 يونيو 20

القوى العاملة: التفتيش على 11703 منشآت لمتابعة إجراءات مواجهة «كورونا»

دعاء حسني 4:31 م, السبت, 27 يونيو 20