وصول 5 آلاف طن قمح لميناء بورتوفيق

نادية صابرقال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء بورتوفيق يستعد -اليوم الأربعاء- لاستقبال السفينة "Spectrum" وعلى متنها 5 آلاف طن قمح لصالح شركة قويسنا للتنمية الزراعية، والسفينة "شهد1" وعلى متنها 3500 طن ردة، والشحنتان قادمتان من اليمن، وتعمل الجهات المعنية بالميناء با

نادية صابر

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء بورتوفيق يستعد -اليوم الأربعاء- لاستقبال السفينة “Spectrum” وعلى متنها 5 آلاف طن قمح لصالح شركة قويسنا للتنمية الزراعية، والسفينة “شهد1” وعلى متنها 3500 طن ردة، والشحنتان قادمتان من اليمن، وتعمل الجهات المعنية بالميناء باتخاذ اللازم لفحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالتفريغ.

ويشهد ميناء سفاجا وصول وسفر 1739 راكبًا وتداول 303 شاحنات، ويستعد الميناء لاستقبال السفينتين “عمان” و”بوسيدون إكسبريس” وعلى متنهما 229 راكبًا و112 شاحنة بضائع، و4 شاحنات عفش ركاب و13 سيارة، بينما تغادر ثلاث سفن وهي “أمانة”، و”الحرية”، و”النوى إكسبريس” وعلى متنها 435 راكبا و108 شاحنات بضائع و8 سيارات.

واستقبل الميناء -أمس- العبارة أمانة وعلى متنها 212 راكبًا، و36 شاحنة بضائع، و6 شاحنات عفش ركاب، و18 سيارة، وغادرت السفينتين القاهرة وعمان وعلى متنهم 863 راكبًا، و37 شاحنة بضائع، و71 سيارة.

وفي ميناء نويبع شهد وصول وسفر 917 راكبًا بميناء نويبع، وتداول 62 شاحنة، ويستعد لاستقبال السفينة “سينا”، وعلى متنها 339 راكباً و6 برادات و6 تريلات وسيارتان وباصا جيت.