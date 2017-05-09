وصول 5 آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس اليوم

نادية صابرصرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازايجين وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 1281 راكبا و10 شاحنات و25 سيارة، والسفينة إلنوى إكسبريس وعلى مت

نادية صابر

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازايجين وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 1281 راكبا و10 شاحنات و25 سيارة، والسفينة إلنوى إكسبريس وعلى متنها 73 شاحنة، كما تغادر العبارة القاهرة وعلى متنها 38 راكبا و40 شاحنة و7 سيارات، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 98 شاحنة و103 ركاب وسيارة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال العبارة محبة وعلى متنها 994 معتمرا، والعبارة القاهرة وعلى متنها 634 راكبا و3 شاحنات و47 سيارة، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 140 راكبا و88 شاحنة و5 سيارات، والسفينة الحرية وعلى متنها 43 شاحنة، فيما غادرت العبارة عمان وعلى متنها 24 معتمرا متجهة إلى ميناء ينبع، والعبارة أمانة وعلى متنها 311 راكبا و23 شاحنة و7 سيارات، والسفينة إلنوى إكسبريس وعلى متنها 71 شاحنة.

كما يصل ميناء نويبع اليوم العبارة سينا وعلى متنها 399 راكبا منهم 80 معتمرا و2 باص عمرة و4 برادات و13 تريلا و3 سيارات.

بينما شهد الميناء أمس استقبال العبارة أيلة وعلى متنها 290 راكبا منهم 136 معتمرا و3 باص عمرة و9 برادات وسيارة، فيما غادرت العبارة سينا وعلى متنها 138 راكبا منهم 83 معتمرا و19 برادا و21 تريلا وسيارة و4 دراجات نارية.