وصول 5 آلاف طن بوتاجاز إلى موانئ السويس

نادية صابرصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازبرايد وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 180 راكبا و110 شاحنات بضائع و32 سيارة بينما تغادر 3 سفن



نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازبرايد وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 180 راكبا و110 شاحنات بضائع و32 سيارة بينما تغادر 3 سفن وهى أمانة، الحرية2، إلنوى إكسبريس وعلى متنها 439 راكبا و162 شاحنة و27 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس مغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 130 راكبا و105 شاحنات بضائع و11 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 548 راكبا وتداول 54 شاحنة، ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهما 136 راكبا و10 برادات و5 تريلات و2 سيارة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهما 206 ركاب و16 برادا و2 تريلا وسيارة و2 باص جيت فيما غادرت السفينتان آيلة وبريدج وعلى متنهما 206 ركاب و7 برادات و14 تريلا و2 سيارة و4 باص جيت.