نقل وملاحة

وصول 5 آلاف رأس ماشية لموانئ بورسعيد وتداول 25 سفينة

شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن
أماني العزازي 2:31 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21 2:31 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21

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 أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ATLANTIC ROSE وجنسيتها بالاو ويبلغ طولها 136 مترا والغاطس 7.7 متر وذلك لتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بالميناء .

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن .

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وشهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات .

كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .

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بقلم أماني العزازي

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