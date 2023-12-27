وصول 4600 طن ردة لميناء بورتوفيق قادمة من اليمن

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن استقبال ميناء بورتوفيق السفينة Copernicus وعلى متنها 4600 طن ردة قادمة من اليمن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1032 شاحنة و143 سيارة

كما شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 594 شاحنة و81 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 438 شاحنة و62 سيارة، وصول وسفر 802 راكب بموانيها.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما تغادر السفينتان أمل وبوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتان الحرية ودليلة.

كما تم تداول 2300 طن بضائع و293 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.