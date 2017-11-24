وصول 400 سائح من جنسيات مختلفة لميناء سفاجا اليوم

نادية صابر صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا استقبل صباح اليوم السفينة السياحية SILVER SPIRIT وعلى متنها 400 سائح من جنسيات مختلفة و332 فرد طاقم، وهى بطول 195.7 متر وعرض 26.5 متر وغاطس 6.6 متر، وجنسيتها مالطا قادمة من ميناء شرم الشيخ وذلك لزيارة مناطق الأقصر



نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا استقبل صباح اليوم السفينة السياحية SILVER SPIRIT وعلى متنها 400 سائح من جنسيات مختلفة و332 فرد طاقم، وهى بطول 195.7 متر وعرض 26.5 متر وغاطس 6.6 متر، وجنسيتها مالطا قادمة من ميناء شرم الشيخ وذلك لزيارة مناطق الأقصر وأسوان.

كما يستعد ميناء الغردقة لمغادرة السفينة السياحية CLIO وعلى متنها 86 سائحا من جنسيات مختلفة و58 فرد طاقم متجهة إلى ميناء العقبة.

كما يتابع اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وصول السفن السياحية لموانئ الهيئة وشدد على مديرى الموانئ بضرورة التنسيق مع كل أعضاء المجتمع المينائى لتقديم كل التسهيلات ومنها إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة واستقبال السياح بصالات الوصول الجديدة لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكد أبو سنة إعطاء أولوية خاصة لتراكى السفن السياحية بالميناء وإلزام التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لأصطحاب السائحين أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين وذلك لجذب العديد من السفن السياحية وإظهار الموانى المصرية بما يليق بها من مكانة والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.