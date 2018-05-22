وصول 3915 إذنًا ورقيًا لصرف مقررات التموين بمطروح

معتز محمودأعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، عن وصول عدد 3915 بطاقة تموينية ورقية "إذنا ورقيا" لصرف المقرارات التموينية لأصحاب البطاقات المستحقين للدعم وما زالت بطاقاتهم قيد الطبع والتسليم تيسيرا عليهم خلال الشهر الكريم.صرح بذلك السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح.من جانبه أكد

معتز محمود

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، عن وصول عدد 3915 بطاقة تموينية ورقية “إذنا ورقيا” لصرف المقرارات التموينية لأصحاب البطاقات المستحقين للدعم وما زالت بطاقاتهم قيد الطبع والتسليم تيسيرا عليهم خلال الشهر الكريم.

صرح بذلك السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح.

من جانبه أكد أبو اليزيد أن صرف المقررات التموينية خلال شهر رمضان ياتى استمرارا لجهود اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح لوصول الدعم لمستحقية وتيسيرا على المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعى لهم خلال الشهر الكريم وذلك بالتنسيق مع وزير التموين خلال زيارته لمحافظة مطروح الشهر الحالى لافتتاح عدد من منافذ السلع المخفضة بنسبة 30%.

وأشار مدير التموين إلى أنه تم وصول عدد 3915 بطاقة ورقية تم توزيعها على كل مكاتب التموين بمدن ومراكز المحافظة، مناشدا المواطنين الذين ورد أسماؤهم بالكشوف المنشورة بسرعة التوجة لمكاتب التموين التابعين لها لاستلام الاذونات الورقية الخاصة بهم وصرف مقرراتهم عن شهر رمضان المبارك.

من جانبه اكد اللواء علاء أبو زيد أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإيجاد الحلول العاجلة لمشكلة تأخر إصدار البطاقات والتأكيد على إيصال الدعم لمستحقيه تخفيفا على المواطنين خلال الشهر الكريم فقد تمت الموافقة على منح أصحاب البطاقات التموينية الجارى استخراجها اذونات ورقية تصرف من المكاتب التابعة لهم.

وتقدم بالشكر لعلى المصيلحى وزير التموين على جهوده الدائمة والمستمرة لدعم قطاع التموين بالمحافظة لوصول الدعم لمستحقيه.