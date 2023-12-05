وصول 355 سيارة إلى ميناء بورتوفيق قادمة من ميناء جدة السعودي اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن استقبال ميناء بورتوفيق اليوم الثلاثاء، السفينة KALINA وعلي متنها 355 سيارة بحمولة 710 أطنان قادمة من ميناء جدة السعودى.

وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1046 شاحنة و475 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 518 شاحنة و460 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 528 شاحنة، 15 سيارة، ووصول وسفر 1530 راكبا.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين دليلة والحرية ومغادرة اربع سفن وهي دليلة، بوسيدون اكسبريس، امل والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 1830 طنا و245 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيلة و آور.

