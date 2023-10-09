وصول 335 سيارة ميناء بورتوفيق قادمة من السعودية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن وصول السفينة Kalina، محملة بـ 335 سيارة بوزن 678 طن قادمة من ميناء جدة السعودي.

ويصل إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 453 شاحنة و 386 سيارة، وصول وسفر 915 راكبا بموانيها.

وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع ، 123 شاحنة و 356 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 330 شاحنة و 30 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس و الحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 1910 طن بضائع و 175 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي آيلة، بريدج وسينا.