وصول 32 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن استقبال ميناء سفاجا اليوم السفينة Lanna naree وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من استراليا.

وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 690 شاحنة و83 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 37000 طن بضائع، 444 شاحنة و55 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 246 شاحنة و28 سيارة، وصول وسفر 1600 راكب بموانيها .

وتستعدالسفينة بوسيدون إكسبريس بينما تغادر السفينتان Achille ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل ودليلة وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و241 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين إيلة وسينا.

