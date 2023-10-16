وصول 32 ألف طن ألمونيوم وتصدير 24 ألف طن فوسفات بميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن استعداد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة CHamchuri Naree وعلى متنها 32 ألف طن المونيوم قادمة من استراليا بينما تغادر السفينة Glamour وعلى متنها 24 ألف طن فوسفات متجهة للهند.

وأشارت إلي أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة وصلت إلي 8 سفن وتم تداول 61000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 352 شاحنة و24 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 32000 طن بضائع، 80 شاحنة و4 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 29000 طن بضائع، 272 شاحنة و20 سيارة.

كما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و217 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى، إيلة وبريدج، محققة وصول وسفر 573 راكبا بموانيها.