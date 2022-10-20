وصول 3094 سائحا وطاقما من جنسيات مختلفة لميناء سفاجا اليوم

استقبل ميناء سفاجا صباح اليوم السفينة السياحية Mein Schiff 6 وعلى متنها 2182 سائح من جنسيات مختلفة و912 فرد طاقم بطول 275 متر وعرض 38.8 متر وغاطس 8 متر وجنسيتها مالطا ، لزيارة المناطق السياحية بالاقصر واسوان ، وتغادر صباح الغد متجهة الى ميناء العقبة حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء وإعلان حالة الطوارىء لكافة الجهات العاملة .

وشدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانى البحر الاحمر على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وسرعة انهاء الاجراءات ،واتخاذ كافة الاحتياطات الإجرائية والأمنية لاستقبال السياح حيث تم إنهاء اجراءات الجوازات على متن السفينة اثناء دخولها للميناء واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط اجراءات امنية مشددة .

كما تم إلزام التوكيلات والشركات السياحية بتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين اثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين لجذب العديد من السفن السياحية ،و إظهار الموانى المصرية بما يليق بها من مكانة .