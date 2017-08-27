وصول 3 محترفين لمعسكر المنتخب

على المصرى أكد المهندس إيهاب لهيطه، مدير منتخب مصر، أن أحمد المحمدي ومحمد عبد الشافي وكريم حافظ، قد وصلوا إلى مصر مساء أمس، وسينضمون إلى مران المنتخب اليوم، الذى سيقام مساءاً، على استاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية.ويحل منتخب مصر، ضيفًا على نظيره الأوغندى، فى كمبالا، يوم 31 أغسطس ا

على المصرى

أكد المهندس إيهاب لهيطه، مدير منتخب مصر، أن أحمد المحمدي ومحمد عبد الشافي وكريم حافظ، قد وصلوا إلى مصر مساء أمس، وسينضمون إلى مران المنتخب اليوم، الذى سيقام مساءاً، على استاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية.

ويحل منتخب مصر، ضيفًا على نظيره الأوغندى، فى كمبالا، يوم 31 أغسطس الجارى، فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية، المؤهلة لكأس العالم “روسيا 2018″، على أن يتقابل الفريقين مجددا، يوم 5 سبتمبر المقبل، فى برج العرب.

وأضاف لهيطه، أن قوام المنتخب سيكتمل غداً الإثنين، بعد انتهاء مباريات الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، باستثناء عمر جابر الذي سيصل فجر يوم 29 من الشهر الحالي، وسيشارك في المران الأخير للمنتخب، قبل السفر لأوغندا.

وأكد مدير المنتخب، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، لم يحسم حتى الآن الأسماء المسافرة إلى اوغندا، مشيرًا إلى أن المستبعدين المقرر تحديد أسمائهم خلال اليومين المقبلين، لن ينتظروا عودة المنتخب بسبب سفر كل الجهاز، وسيكتفي الجهاز باللاعبين المتواجدين خلال مبارتي الذهاب والعودة.

وأوضح لهيطة أن المنتخب سيسافر عصر الثلاثاء المقبل إلى أوغندا، فى طائرة خاصة، في رحلة تستغرق خمسة ساعات، وسيعود عقب المباراة مباشرة، ليدخل معسكره في برج العرب، استعدادًا لمباراة العودة، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك أي أجازات لعيد الأضحى المبارك، لضيق الوقت قبل مباراة العودة.

ويواصل منتخب مصر، تدريباته باستاد الجيش ببرج العرب، استعدادا للمباراتين، وحضر مران أمس السبت، المهندس هاني أبو ريده رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، والمشرف علي المنتخب، وسيف زاهر وأحمد مجاهد عضوا مجلس الإدارة، واستمر المران قرابة ساعة ونصف الساعة، واشتمل علي الجانبين الفني والبدني.