وصول 3 جرارات سكة حديد PRL جديدة لميناء الإسكندرية (صور)

أعلنت هيئة السكة الحديد وصول عدد 3 جرارات PRL جديدة لتشغيل قطارات تالجو الفاخرة ضمن العقد المبرم بين وزارة النقل شركة تالجو الإسبانية.

الاتفاق المبرم العام الماضي بين السكة الحديد وشركة تالجو الإسبانية، يتضمن توريد عدد 7 قطارات مكيفة جديدة، منها واحد هدية.

يقدر إجمالي قيمة الصفقة 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار .

وكانت الشركة الإسبانية قد وقعت بدورها عقداً مع الشركة الأمريكية PRL)) بشأن توريد الجرارات المخصصة لتشغيل قطارات تالجو.

يتكون كل قطار من 15 عربة (5 عربات درجة أولى+ 8 عربات درجة ثانية + عربة بوفيه + عربة قوى) ، ويتم تركيب جرار PRL الأمريكي على العربات.

جرارات شركة تالجو الاسبانية

وتم وصول أول قطار من هذه القطارات ويتم تشغيله تجريبياً حاليا كما أنه من المخطط وصول باقي القطارات قبل نهاية العام الحالي.

وتعد قطارات تالجو نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث ستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة ويمتاز بسرعة تشغيل عالية تصل إلى 160 كم / ساعة .

ويوجد انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و كراسي مخصصة لذوي الهمم.

كما يوجد شاشات عرض لكل كرسي في عربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية.

وكذا نظام WIFI و نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب

جرارات شركة تالجو الاسبانية

وجدير بالذكر أن شركة تالجو الإسبانية تعد من الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في تصنيع القطارات طبقا لأحدث تكنولوجيا القطارات محققة نجاحا كبيرا في استمرارية التشغيل.

جرارات شركة تالجو الاسبانية