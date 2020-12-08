وصول 3 أوناش ساحة عملاقة «RTG» لمحطة حاويات دمياط

استقبلت شركة دمياط لتداول الحاويات الدفعة الرابعة من أوناش الساحة العملاقة الأحد الماضي

تسلمت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة “إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري” عدد 3 أوناش ساحة عملاقة RTG مؤخرًا، قادمة على السفينة ZHEN HUA 19 إنتاج شركة ZPMC الصينية، وهي شركة عالمية متخصصة في صناعة الأوناش العملاقة الخاصة بمحطات تداول الحاويات.

وذكر اللواء محمد ابراهيم رئيس مجلس ادارة الشركة أن تلك الدفعة تعد هي الدفعة الرابعة من أوناش الساحة العملاقة، حيث تم بالفعل استلام الدفعة الأولى شهر يونيو 2018 بعدد 3 أوناش، وأيضًا الدفعة الثانية في شهر يناير 2019 بعدد 3 أوناش، والدفعة الثالثة فى شهر ديسمبر 2019 بعدد 3 أوناش.

وأضاف رئيس شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، أن تلك الأوناش حمولة 41 طنًا قادرة على تداول حاويات 7+1 عرض و 5+1 ارتفاع.

وذكر “إبراهيم” أنه من المنتظر دخولهم الخدمة بعد انتهاء الفحص والاستلام، وبذلك يصل إجمالي أوناش الساحة العملاقة العاملة إلى 31 ونش RTG يقابله عدد 10 أوناش رصيف عملاقة، وهذا العدد مناسب تماما لكي يكون هناك تكافؤ بين معدات الساحات والرصيف وتسير منظومة العمل في الشركة بشكل سهل و متكامل.

وحصلت الشركة في نوفمبر من العام الماضي على أرصفة جديدة 5 و6، حيث تقوم بادارة الأرصفة 1 ، و2 ، 3 ، 4 .

ومن المقرر أن تزيد الأرصفة الجديدة من الطاقة الاستيعابية من 1.4 مليون حاوية إلى 1.8 مليون حاوية سنويًا.

وتصل تكلفة المشروع إلى نحو 500 مليون جنيه، ليصبح طول رصيف تداول الحاويات 1450 مترًا بدلاً من 1050 مترًا، ويؤدى ذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 20 إلى 25% وزيادة السعة، بما يسمح لتكتلات الخطوط الملاحية العملاقة اختيار محطة الحاويات ذات الإمكانات الكبيرة للتعامل معها.

يُذكر أن ميناء دمياط يعمل به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة فقط، وتداولت خلال عام 2019 قرابة 1.065 مليون حاوية، مقابل 1.1 مليون حاوية فى 2018، بينما تداولت 1.15 مليون جاوية في 2019.