وصول 3 أوناش رصيف عملاقة STS إلى محطة دمياط لتداول الحاويات اليوم

كشف اللواء علاء إبراهيم الرئيس التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة -التابعة للقابضة للنقل البحري والبري – عن وصول 3 أوناش رصيف عملاقة STS Crane فئة Malaccamax لشركة دمياط لتداول الحاويات – بميناء دمياط اليوم قادممة على السفينة Zhenhua 15 إنتاج شركة ZPMC الصينية وهي شركة عالمية متخصصة في صناعة الأوناش العملاقة الخاصة بمحطات تداول الحاويات .

وأضاف أن تلك الأوناش قادرة على التعامل مع أحدث أجيال سفن الحاويات العملاقة إذ أن طول ذراع الونش 71 مترا وتداول حاويات حتى 90 طن حمولة، ومن المنتظر دخولها الخدمة فورا بعد انتهاء الفحص والاستلام وبذلك يصل إجمالي أوناش الرصيف العملاقة إلى 13 ونشا موزعة على 6 أرصفة بطول 1450 مترا.

وأشار اللواء علاء محمد إبراهيم – العضو المنتدب التنفيذي أن شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع تقوم حالياً بالانتهاء من تنفيذ مشروع عملاق لتدعيم وتعميق أرصفة الحاويات بحيث يمكنها من استقبال سفن الحاويات العملاقة الموجودة في الخدمة والتي يصل غاطسها إلى 17 مترا وتزيد حمولتها عن 20 ألف حاوية مكافئة ، كما انتهت المحطة من تطبيق منظومة المعلومات الحديثة NAVIS N4 لإدارة وتشغيل محطة الحاويات إلكترونيا الأمر الذي ينعكس إيجابياً على معدلات الأداء و كفاءة المحطة وبذلك تؤكد المحطة جاهزيتها للمنافسة كأقوى مواني منطقة شرق البحر المتوسط .

وتقدم بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة في كافة القطاعات على ما يبذلونه من جهود مخلصه وتفاني في العمل من أجل رفع شأن الشركة ، وأيضاً جزيل الشكر لهيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحري/ أحمد حواش على التنسيق الكامل والمثمر بين شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وهيئة ميناء دمياط .

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن شركة دمياط لتداول الحاويات وعدت جميع عملائها أن المحطة تترقب العودة بقوة للمنافسة على الريادة في مجال تداول الحاويات بعد الانتهاء من الشكل الجديد المتطور لها ( نظام تشغيل المحطة Navis N4 – عمق الأرصفة 17 مترا – أوناش رصيف عملاقة Malaccamax – استكمال منظومة المعدات الارضية – زيادة طاقة استيعاب الحاويات المبردة إلى 2000 مقبس كهربائي حاليا وسيتم الزيادة حال زيادة الطلب للحاويات المبردة ) .

وأضاف إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش مؤتمر مارلوج 10 الذي نظمته الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى مؤخرا بالإسكندرية، أن الشركة بدأت منذ عامين تنفيذ المشروع بسبب المنافسة الكبيرة التى تشهدها محطات الحاويات المحلية من ناحية، وبمنطقة شمال حوض البحر المتوسط التى تقع بها الشركة من ناحية أخرى، علاوة على وجود سفن عملاقة يتم تدشينها فى سوق الحاويات.

وأوضح أنه تم حتى الآن الانتهاء من ما يزيد عن 80% من خطة تطوير الأرصفة والتى تصل إلى 6 أرصفة، 4 منها منذ بداية الشركة، إضافة إلى أنه تم ضم رصيفى 5 و6 العام اقبل لماضى، بالاتفاق مع هيئة ميناء دمياط، وهو الأمر الذى زاد من مدة التطوير ليتم تعميقها بنفس الغاطس الذى تم فى الأرصفة الأربعة، موضحا أنه تم الانتهاء من تدعيم الرصيف 5 مؤخرا وتم الدخول فى تطوير الرصيف .

وتابع: إن أعمال التطوير تتركز فى أن يتحمل الرصيف قرابة 90 طنا من البضائع على هامته بعمق 17 مترا.

وأوضح رئيس شركة دمياط لتداول الحاويات أنه بمواكبة عملية التطوير فقد تم التعاقد على توريد 3 أوناش رصيف عملاق مع شركة (ZPMC ) الصينية، وذلك بتكلفة تصل إلى 27 مليون دولار ( 418 مليون جنيه)، والذى اعتبره سعر تنافسى بالنسبة لسوق المعدات العالمى، خاصة أن الأوناش يمكنها التعامل مع الجيل الجديد من السفن بذراع طوله 72 مترا والتي لأول مرة تدخل للموانئ المصرية، خاصة في ظل ظهور عدد من المحطات الجديدة التي ستعتمد على التكنولوجيا الحديثة في هذا النشاط.

وأشار إلى أنه رغم طول فترة عملية التطوير، إلا أنه لم يتم تغيير على خطة التطوير والاستثمارات التى تم رصدها لهذا المشروع، مشيرا إلى أن الذى طرأ عليها فقط كان تنفيذ الاتفاق مع هيئة الميناء على ضم رصيفى 5 و6، لتصل تكلفة التطوير 1.3 مليار جنيه، بدون تكلفة المعدات التى تصل إلى 418 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه رغم ظروف وتداعيات فيروس كورونا فقد حققت الشركة 1.153 مليون حاوية العام الماضى، متوقعا عدم النزول عن نادى المليون خلال العام الجارى رغم استمرار ظروف السوق العالمية، والذى تواجه مشكلات بسبب جائحة كورونا وانخفاض حجم التجارة العالمية العام المالى الجارى، إضافة إلى تخطى حاجز المليار كصافى ربح.

ومن المستهدف أن تزيد الأرصفة الجديدة الطاقة الاستيعابية من 1٫4 مليون حاوية إلى 1٫8 مليون سنويا، وتصل تكلفة المشروع لنحو 1.3 مليار جنيه ليصبح طول رصيف تداول الحاويات 1450 مترا بدلاً من 1050.

ويؤدى ذلك إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من %20 إلى %25 وزيادة السعة، كما يسمح لتكتلات الخطوط الملاحية العملاقة باختيار محطة الحاويات ذات الإمكانيات الكبيرة للتعامل معها.

يُذكر أن ميناء دمياط تعمل به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة فقط، وتداولات خلال عام 2020 قرابة 1.13 مليون حاوية مقابل 1.065 مليون حاوية، تم تداولها فى 2019.

وأنشئت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سنة 1986م وبدات التعامل مع كبرى الخطوط الملاحية المنظمة سنة 1990 وحققت نجاحا مشهودا لتصبح أهم محطات الحاويات فى البحر المتوسط فى فترة التسعينيات. وعن هيكل رأس المال تمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نسبة %42 من الأسهم وهيئة ميناء دمياط نسبة %25 وشركة القناة للتوكيلات الملاحية نسبة %20 وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة %3 بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة 3% من رأس مال الشركة.