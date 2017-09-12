وصول 3 آلاف رأس ماشية من البرازيل إلى ميناء الإسكندرية

متابعات:قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطًا في حركة السفن والبضائع والشاحنات حيث استقبل السفينة «بي ام سبيردون» قادمة من البرازيل وعلي متنها ٣ آلاف رأس ماشية؛ كما استقبل شحنة قمح تزن ١١٣ ألف طن قادمة من أوكرانيا وروسيا ورومانيا على متن السفن &l

متابعات: قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطًا في حركة السفن والبضائع والشاحنات حيث استقبل السفينة «بي ام سبيردون» قادمة من البرازيل وعلي متنها ٣ آلاف رأس ماشية؛ كما استقبل شحنة قمح تزن ١١٣ ألف طن قادمة من أوكرانيا وروسيا ورومانيا على متن السفن «هاسي امنيانا»؛ و«كافكازي»؛ و«كارباتي»؛ كما يجري تفريغ شحنة سيارات عددها ٧٠٠ سيارة قادمة من السعودية على متن العبارة «ميلتون هيلز» .





وأضاف الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 122 سفينة وتراكي على الأرصفة 36 سفينة وتواجد على المخطاف الداخلي 11 سفينة والخارجي 34 سفينة؛ وسجل النظام الإلكتروني ورود ٢٠٠ ألف طن بضائع عامة؛ ودخول وخروج ١٠ آلاف شاحنة من والي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

هذا وقد وجه اللواء بحري. مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع من والي الميناء بيسر وأمان.