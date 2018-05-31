وصول 27 ألف طن فحم بترولي لميناء سفاجا

نادية سلام صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا، يستعد اليوم، لاستقبال السفينة LONG SHOR وعلى متنها 27 ألف طن فحم بترولي أخضر قادمة من إسبانيا لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر…

نادية سلام

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا، يستعد اليوم، لاستقبال السفينة LONG SHOR وعلى متنها 27 ألف طن فحم بترولي أخضر قادمة من إسبانيا لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم.

وتم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة حيث قامت الهيئة بالزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولى والحجرى، طبقا لتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم (964) لسنة 2015 بتاريخ 19/4/2015 لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 (ملحق رقم 12)، مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين وإعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الأعمال.

كما استقبل الميناء، ثلاث سفن أخرى وهى مسرة، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 583 راكبا و124 شاحنة و46 سيارة بينما تغادر ثلاث سفن وهى عمان، الرياض، الحرية 2، وعلى متنهم 125 راكبا و90 شاحنة و9 سيارات.

فيما شهد الميناء بالأمس، استقبال السفينتين عمان والحرية 2، وعلى متنهم 366 راكبا و41 شاحنة و43 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى مسرة، نما إكسبريس، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 137 راكبا و113 شاحنة و3 سيارة.

من ناحية أخرى، استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة وعلى متنها 512 راكبا و82 سيارة.

وفي السياق نفسه، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1115 راكبا منهم 167 معتمرا وتداول 145 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم، لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 375 راكبا و20 برادا و4 تريلات و13 سيارة كما تغادر السفينتين أيلة وبريدج وعلى متنهما 43 راكبًا و30 برادا و12 تريلا.



بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين ثلاث سفن وهى ايلة، سينا، بريدج و على متنهم 410 ركاب و7 برادات و15 تريلا و10 سيارات و2 باص جيت وغادرت ثلاث سفن وهى ايلة، سينا، بريدج وعلى متنهم 287 راكبا منهم 167 معتمرا و4 باص عمرة و36 برادا و21 تريلا و1 سيارة و2 باص جيت.