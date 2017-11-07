وصول 2519 سائحاً لميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إن ميناء الإسكندرية استقبل اليوم السفينة السياحية المالطية “مين شيف فايف”، و على متناها ٢٥١٩ سائحا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلي طاقم الخدمة المكون من ١٠٣٣ فردا.

وأضاف الغندور إن الفوج السياحي وصل إلى الميناء قادما من ميناء أنطاليا بتركيا.

وأشار إلى أن هيئة ميناء الإسكندرية أعدت بالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة برنامجا حافلا لأفراد الفوج.

ومن المقرر أن يعود أفراد الفوج السياحي لباخرتهم في وقت لاحق لمواصلة رحلتهم لموانئ البحر الأبيض المتوسط.

ومن جانبه قام اللواء بحرى مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء باستقبال السفينة والسائحين ووجه بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بوصول السائحين في سهولة ويسر.