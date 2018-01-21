وصول 250 ألف طن سلع إستراتيجية لميناء الإسكندرية

معتز محمودصرح رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية بأن الميناء شهد خروج 50 شاحنة قمح محملة بــ1500 طن، ولفت إلى أن مخزون الغلال بالميناء بلغ مليونا ومائة وأربعة واربعين طنا منها 273 ألف طن قمح. وأشار أن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الأحد 21 يناير 2018 في حركة السفن والشاح

معتز محمود



صرح رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية بأن الميناء شهد خروج 50 شاحنة قمح محملة بــ1500 طن، ولفت إلى أن مخزون الغلال بالميناء بلغ مليونا ومائة وأربعة واربعين طنا منها 273 ألف طن قمح.

وأشار أن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الأحد 21 يناير 2018 في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، مؤكدا أنه يجري تفريغ السفينة “رونالدو” المحملة بــ 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة “وادي سفاجا” محملة بـ63 ألف طن قمح قادمة من اوكرانيا.

وأضاف الغندور أنه يجري تفريغ السفينة “اكواتا” المحملة بــ39 ألف طن ذرة قادمة من فرنسا، والسفينة “جراند بايونير” المحملة بـ55 ألف طن قادمة من امريكا، فضلًا عن تفريغ السفينة “ليلان” المحملة بــ 24 ألف طن خشب قادمة من سنغافورة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 120 سفينة وغادرت الميناء 11سفينة، ووصلت 13 سفينة وتراكي على الأرصفة 33 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء.