وصول 2480 سائحا لميناء شرم الشيخ

استقبل ميناء شرم الشيخ البحرى صباح اليوم الجمعة، السفينة السياحية “1 Mein Chiff ” و على متنها 1810 سائحين من جنسيات مختلفة و 836 فرد طاقم و هى بطول 265 مترا و عرض 32 مترا و غاطس 8.5 متر، و جنسيتها “مالطا” قادمة من ميناء سفاجا .

كما استقبل السفينة السياحية “BOUDICCA ” و على متنها 670 سائحا من جنسيات مختلفة و 381 فرد طاقم و هى بطول 205 أمتار و غاطس 7.5 متر قادمة من اليونان .

و قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إنه تم إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفن أثناء دخولهم للميناء لسرعة مغادرة السياح للميناء، و زيارة مدينة شرم الشيخ و مناطق رأس محمد و سانت كاترين و دهب و كامب حبيبة و نويبع نبق و وادى مندر و خليج نعمة، و الاستمتاع بالرياضات المائية و رياضة الغوص و سياحة السفارى و شتاء شرم الشيخ الدافىء، و ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة .

و أضاف أن ميناء سفاجا يستعد اليوم، لمغادرة السفينة السياحية “NAUTICA ” و على متنها 668 سائحا من جنسيات مختلفة و 397 فرد طاقم متجهة إلى العقبة .

كما يشهد ميناء الغردقة مغادرة السفينة السياحية “CLIO ” و على متنها 86 سائحا من جنسيات مختلفة و 58 فرد طاقم متجهة إلى العقبة .

و شدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، على مديرى الموانى و جميع الجهات العاملة بالميناء، على ضرورة التنسيق لسرعة إنهاء إجراءات التفتيش و الجمارك و الجوازات و تشديد الإجراءات الأمنية و العمل على إظهار الموانئ المصرية بمظهر مشرف لجذب المزيد من الخطوط الملاحية و السفن السياحية، و العمل على ريادة الموانئ المصرية .

