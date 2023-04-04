أعلن المركز الإعلامي ل

عن وصول 232 شاحنة بحمولة 464 طن لميناء بورتوفيق اليوم الثلاثاء

وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 700 شاحنة و300 سيارة

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 432 شاحنة و295 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 268 شاحنة و5 سيارات ووصول وسفر 1300 راكب بموانيها.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس بينما تغادر السفينتين أمل وعمان فيما استقبل الميناء بالأمس خمس سفن وهى Orsrby Bulker ، Anna ELisebeth ، امل ، عمان والحرية2.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و300 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، بينما تغادر السفينتين إيلة وبريدج فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا وبريدج.