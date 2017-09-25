وصول 210 آلاف طن بضائع إلي ميناء الإسكندرية

معتز محمودقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة السفن والبضائع والشاحنات اليوم الإثنين، مسجلا تراكي ٣٣ سفينة علي الأرصفة، يجري العمل عليها منها السفينة "نورث ويند" قادمة من أوكرانيا وعلي متنها ٢٨ ألف طن قمح؛ لافتا إلى أنه يجري تفريغ شحنة قمح أخ



معتز محمود

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة السفن والبضائع والشاحنات اليوم الإثنين، مسجلا تراكي ٣٣ سفينة علي الأرصفة، يجري العمل عليها منها السفينة “نورث ويند” قادمة من أوكرانيا وعلي متنها ٢٨ ألف طن قمح؛ لافتا إلى أنه يجري تفريغ شحنة قمح أخري تزن 63 ألف طن قادمة من رومانيا علي متن السفينة “إدفو”.

وأضاف الغندور أنه يجري تفريغ شحنة سكر تزن 6 آلاف طن، قادمة من فرنسا، علي متن السفينة “شل بروجريسور”؛ ويجري تفريغ شحنة سيارات ملاكي عددها 2712 سيارة قادمة من اليونان والسعودية علي متن العبارتين “جراند روما”؛ و”باجا نيلا”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن إجمالي السفن الموجودة بالميناء بلغ ١٣٣ سفينة وتراكي علي الأرصفة ١٣٣ سفينة وتواجد علي المخطاف الداخلي ١٦ سفينة والخارجي ٤٤ سفينة ؛ وسجل النظام الإلكتروني ورود ٢١٠ آلاف طن بضائع عامة؛ ودخول وخروج ٩ آلاف شاحنة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.