وصول 20 جرار سكة حديد جديدة تمهيدا للانضمام إلى أسطول الهيئة (صور)

استقبلت هيئة ميناء اسكندرية صباح اليوم الدفعة الثانية وقدرها 20 جراراً سكة حديد جديدة ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الإسطول الحالي الذى تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة جنرال اليكتريك ” GE Transportation ” .

وشهدت هذه المناسبة حضور وزير النقل الفريق كامل الوزير والذي باشر عملية إنزال الجرارات من السفينة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل الجرارات بالإضافة إلى تعقيم السفينة والجرارات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة.

كماى تم وضع الجرارات على قضبان السكك الحديدية بالميناء تمهيدها لنقلها الى ورش الفرز بمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل.

وأشار وزير النقل الى أن وصول الدفعة الثانية من الجرارات يعتبر استكمالا لمراحل جني ثمار التعاقدات الضخمة التي ابرمتها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية والخاصة بشراء جرارات وعربات جديدة والتطوير الشامل لكل عناصر منظومة السكك الحديدية وذلك لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

30 جرار وصلو حتى ألآن

وأضاف أن الجرارات الجديدة التي وصلت حتى الأن (30جرارا) هي أول جرارات جديدة تنضم الى اسطول جرارات هيئة سكك حديد مصر منذ 11 سنه .

وتابع ” الوزير ” أن الصفقة تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الاسطول الحالي من جرارات السكة الحديد مما يساهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية ، لافتا إلى ان تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم ايضا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد ، مما يقلل من الأعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود ايجابيا على الخدمة المقدمة .

الصفقة تشمل 110 جرار

وأوضح الوزير أن اجمالي قيمة التوريد تتمثل فى 110 جرارا وإعادة تأهيل عدد 81 جرار وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفنى 602.05 مليون دولار ، مضيفا أن الشركة المصنعة قامت بتصنيع 50 جرار جديد تم توريد منهم 30 جرارات كدفعة أولى.

وأكد الفريق كامل الوزير أنه سوف يتوالى توريد باقي الجرارات الجديدة تباعًا، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه، مضيفا أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد بمصانع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية.

تأهيل 81 جرار جنرال اليكتريك بورشة التبين

وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرارمن جنرال إليكتريك، الذى يتم داخل ورشة التبين للسكك الحديدية فقد تم الانتهاء من عدد 6 جرارات، ويتوالى إعادة تأهيل باقى الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة ، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.